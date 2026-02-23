Kabouter Plop zonder Walter de Donder? ‘Kan ik mentaal niet aan’

Walter De Donder (64) speelt al sinds 1997 Kabouter Plop. Het is een van de grootste succesverhalen van Studio 100, maar Walter denkt wél na over de vraag hoe het verder moet als hij ooit stopt.

Geen ‘nieuwe Plop’

In de rubriek Golden Oldies vertelt Walter dat hij geen fan is van een doorstart waarbij iemand anders Kabouter Plop zou spelen. Als hij zijn Plopmuts ooit aan de wilgen hangt, hoopt hij dat het personage ook echt stopt. ‘Dat zou ik mentaal niet aankunnen’, zegt hij over het idee dat er een nieuwe Plop gezocht wordt.

Overgang met jongere kabouters

Walter geeft aan dat hij Studio 100 al vaker heeft gesproken over de toekomst. Volgens hem had het helpen kunnen zijn om eerder jongere kabouters in te schakelen, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat. ‘Je kunt moeilijk zeggen: Kabouter Plop stopt en morgen zijn er vier andere kabouters’, stelt hij.

Zelf het moment kiezen

Een afscheid is voor Walter nu nog niet aan de orde. Hij zegt dat hij graag nog even doorgaat, maar hoopt wel dat hij uiteindelijk zélf kan bepalen wanneer het genoeg is. Niet omdat Plop ‘van hem’ zou zijn, benadrukt hij, maar omdat het voor hem vreemd zou voelen als het zonder hem wordt voortgezet.

Kabouter Plop

Nog volop bezig

Dat Walter nog niet klaar is, blijkt ook uit zijn werk: de afgelopen jaren stond hij nog regelmatig op het podium en in november 2024 schreef hij zelfs een scenario voor een nieuwe Plopshow. Hij noemde het toen pure ontspanning om typische Plop-uitspraken en nieuwe verhaallijnen te bedenken.

