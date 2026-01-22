johan derksen

Johan Derksen had Karine in Winter Vol Liefde na tien minuten al weggestuurd

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/01/2026

Het vertrek van Karine in Winter Vol Liefde zorgt ook aan tafel bij Vandaag Inside voor stof tot praten. Presentator Wilfred Genee vraagt aan Johan Derksen wat hij vindt van de onverwachte exit. Die laat er geen misverstand over bestaan: ‘Die heeft het een uur uitgehouden, ik had ze na tien minuten buiten de deur gezet.’

Karine kwam enthousiast binnen, maar mocht binnen een uur weer vertrekken. Winter Vol Liefde kijkers vinden het zielig, maar voor Klaas zat er niks anders op. De ‘waterval aan woorden’ vond hij al moeilijk te bevatten en het opspuiten van zijn parfum was de druppel. Hij stuurde haar weg, tot instemming van Johan Derksen in Vandaag Inside.

Johan Derksen vond Karine dominant

Johan licht toe waarom hij zo stellig is: ‘Die kwam binnen als een wervelwind en dan haal je de ellende in huis.’ Waar Wilfred een uur wel heel kort vindt, vindt de analist het juist logisch: ‘Als je als man denkt: die trut, daar heb ik niks mee. Moven!’ Voor Johan was vooral het dominante gedrag van Karine onacceptabel: ‘Ze begon te zeggen dat ze drie weken wilde blijven en ze had over de inrichting al opmerkingen. Echt een hele dominante vrouw die daar de show zat te stelen.’

Rustige reactie van Klaas in Winter vol Liefde

Ondanks de turbulente ontmoeting prijst Johan de houding van Klaas. ‘Ik vond dat die man dat heel rustig deed. Die zei gewoon: ‘Ik heb me een uur dood zitten ergeren aan je, er is geen enkele basis voor ons, dus wel thuis!”

