Johan Derksen doet boekje open over programma Yvonne Coldeweijer

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Vandaag Inside vertelt Johan Derksen dat hij John de Mol heeft gesproken over het programma van Yvonne Coldeweijer. Hij wil een hardnekkig misverstand rechtzetten en vertelt hoe het er achter de schermen aan toeging.

Volgens Johan Derksen is er onduidelijkheid ontstaan over de betrokkenheid van Angela de Jong. Ook zet hij uiteen hoe de opdracht tot het programma tot stand kwam volgens John de Mol. Tot slot laat hij doorschemeren welke route er nu voorhanden ligt… zonder Yvonne Coldeweijer.

Misverstand rond Angela de Jong

Als eerste wil Johan een onwaarheid uit de wereld helpen: Angela de Jong is volgens hem niet recentelijk gevraagd voor het programma. John zou tegen Johan hebben gezegd: ‘Daar heb ik vijf, zes jaar geleden een keer mee gesproken’. Daarmee is volgens Johan het gerucht over een recente benadering van de baan.

Kritiek op Yvonne Coldeweijer

Over Yvonne is Johan scherp. ‘Die is uitgespeeld, daar hebben ze zich bij Talpa dood aan geërgerd.’ Volgens de voetbalanalist heeft Yvonne zich misdragen tegenover collega’s. ‘Er zijn mensen links en rechts weggelopen’, vertelt hij. Desondanks is het format voor hem niet afgeschreven. Johan zegt dat Talpa met een dergelijke programma door wil gaan, maar dan wel met een andere presentatrice.

Opdracht vanuit Net 5

Eerder gaf Johan al aan dat hij niet begreep dat John het gezicht van het roddelkanaal binnenhaalde. Dat besprak hij ook met John, die toelichtte dat het niet zijn keuze was. Met het doel een jonger publiek te trekken, gaf John ‘de baasjes van Net 5’, zo zegt Johan, de opdracht om een soort Shownieuws voor jonger publiek te maken.

