Johan Derksen over programma Yvonne Coldeweijer: ‘Over de lijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het is eindelijk zeker: de juiceshow van Yvonne Coldeweijer gaat er komen. Vanaf 5 januari zal het programma elke werkdag om 20.00 uur te zien zijn bij NET5.

In het programma De Juice zal Yvonne Coldeweijer belangrijk entertainmentnieuws bespreken met anderen. Natuurlijk heeft ook Johan Derksen daar een mening over.

Johan Derksen over juiceshow

Johan vindt het onbegrijpelijk dat John de Mol heeft gekozen voor het programma. Hij licht toe: ‘De familie De Mol is echt beschadigd door juicekanalen en ook door haar. Om nou voor de kijkcijfers haar weer op het paard te zetten met een juiceshow…’, volgens Johan gaat het te ver. Hij vergelijkt het met hun eigen programma: ‘Juice vind ik over de rode lijn, daar moet je als zender niks mee te maken hebben. Ordinair gaat net.’

Tekst gaat verder onder video.

Yvonne Coldeweijer over haar show

Eerder gaf Yvonne Coldeweijer aan dat John de Mol haar belde. Ze vertelde toen John te hebben gewaarschuwd dat zijn eigen familie ook niet veilig zou zijn. Dat begreep hij, volgens Yvonne: ‘Hij is een zakenman die gewoon kijkt naar wat werkt op televisie.’

Kijkers naar het programma

René van der Gijp zegt in het programma dat hij niet verwacht dat iemand zin heeft in een programma waarin juice echt wordt uitgespit. Johan Derksen denkt daar anders over: ‘Ik sluit niet uit dat het kijkers krijgt. Het gaat natuurlijk weer over Gordon en Hazes Junior en Borsato. Je kunt de klok erop gelijk zetten.’

Lees ook: Yvonne Coldeweijer ziet ethische plicht in haar werk

FOTO: ANP