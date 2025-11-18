Johan Derksen en Yvonne Coldeweijer

Johan Derksen over programma Yvonne Coldeweijer: ‘Over de lijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/11/2025

Het is eindelijk zeker: de juiceshow van Yvonne Coldeweijer gaat er komen. Vanaf 5 januari zal het programma elke werkdag om 20.00 uur te zien zijn bij NET5.

In het programma De Juice zal Yvonne Coldeweijer belangrijk entertainmentnieuws bespreken met anderen. Natuurlijk heeft ook Johan Derksen daar een mening over.

Johan Derksen over juiceshow

Johan vindt het onbegrijpelijk dat John de Mol heeft gekozen voor het programma. Hij licht toe: ‘De familie De Mol is echt beschadigd door juicekanalen en ook door haar. Om nou voor de kijkcijfers haar weer op het paard te zetten met een juiceshow…’, volgens Johan gaat het te ver. Hij vergelijkt het met hun eigen programma: ‘Juice vind ik over de rode lijn, daar moet je als zender niks mee te maken hebben. Ordinair gaat net.’

Tekst gaat verder onder video.

Yvonne Coldeweijer over haar show

Eerder gaf Yvonne Coldeweijer aan dat John de Mol haar belde. Ze vertelde toen John te hebben gewaarschuwd dat zijn eigen familie ook niet veilig zou zijn. Dat begreep hij, volgens Yvonne: ‘Hij is een zakenman die gewoon kijkt naar wat werkt op televisie.’

Kijkers naar het programma

René van der Gijp zegt in het programma dat hij niet verwacht dat iemand zin heeft in een programma waarin juice echt wordt uitgespit. Johan Derksen denkt daar anders over: ‘Ik sluit niet uit dat het kijkers krijgt. Het gaat natuurlijk weer over Gordon en Hazes Junior en Borsato. Je kunt de klok erop gelijk zetten.’

Lees ook: Yvonne Coldeweijer ziet ethische plicht in haar werk

FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Vriendin club

NIEUW: onze Vriendin Club is live! Probeer nú een maand gratis

Na maanden voorbereiding kunnen we het eindelijk zeggen: welkom in onze gloednieuwe Vriendin Club! Een gezellige, besloten plek waar je extra verhalen vindt, inspiratie opdoet en elkaar kunt ontmoeten. Speciaal voor lezeressen die graag nét een beetje meer willen.
Party Horoscoop

Horoscoop: week 47 brengt veel met zich mee

Deze horoscoop komt uit Party editie 47.
Weekend Miljuschka Witzenhausen

Miljuschka koopt haar huis terug na relatiebreuk: ‘Grootste dag uit m’n leven’

Voor Miljuschka Witzenhausen (40) brak maandag een bijzonder én emotioneel moment aan: de presentator en culinair expert heeft na een jaar van onzekerheid officieel haar eigen huis weten te kopen. Op Instagram deelt ze trots hoe ze bij de notaris haar handtekening zet.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien