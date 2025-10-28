Yvonne Coldeweijer ziet ethische plicht in haar werk

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Coldeweijer vertelt in een interview met &C over haar nieuwe televisieprogramma. Ze blikt terug op het moment dat John de Mol haar benaderde, legt uit wat ze met het programma wil bereiken en reageert op kritiek over haar manier van werken.

In het gesprek komt naar voren hoe het programma tot stand kwam en welke keuzes Yvonne Coldeweijer bewust heeft gemaakt. Ook bespreekt ze hoe ze kijkt naar de kritiek die haar werk regelmatig opriep.

Vrijheid om het op haar manier te doen

‘Als John de Mol je belt, zeg je niet meteen nee,’ vertelt Yvonne. ‘Ik ben met hem gaan praten en hij vroeg of ik het gezicht van een nieuw showbizzprogramma wilde worden. Ik zei: “Alleen als ik het mag maken zoals ik wil.”’ Die vrijheid kreeg ze. Ze vertelt John wel te hebben gewaarschuwd dat zijn eigen familie ook niet veilig is: ‘John snapt dat natuurlijk ook wel. Hij is een zakenman die gewoon kijkt naar wat werkt op televisie.’

Yvonne Coldeweijer over inhoud nieuwe programma

Het programma ‘wordt geen typisch nieuwsprogramma’, aldus Yvonne. Het zal meer lijken op hoe ze begon op YouTube: ‘Dan keek ik fragmenten van BN’ers en vertelde waarom ik iets belachelijk vond of waarom diegene aan het liegen was.’ Ze wil met haar programma vrouwen na een zware dag een halfuurtje me-time geven, in de vorm van roddelen met Yvonne.

Reactie op kritiek

Als &C aangeeft dat velen vinden dat Yvonne relaties kapot heeft gemaakt en gezinnen heeft verwoest, is ze stellig: ‘Als een gezin kapotgaat doordat de waarheid naar boven komt, dan heeft die BN’er dat toch echt zelf gedaan.’ Ze geeft aan kippenvel te krijgen van de uitspraak ‘Leven en laten leven’. ‘We moeten als maatschappij toch een beetje een oogje in het zeil houden voor elkaar? Dit gaat niet over de buurman in je dorp, maar over een bekend persoon die veel geld casht met dat zogenaamd perfecte plaatje. Het belang van haar werk vindt ze dat mensen moeten weten dat het perfecte plaatje ‘fake’ is. Daarbij benadrukt de presentatrice: ‘Als je op social media een sprookjeswereld neerzet, maar ondertussen met een andere meid in bed ligt terwijl je vrouw zwanger is, vind ik dat ik dat moet brengen.’

De grootste scoop

Het meest trots is Yvonne op het nieuws rond de baby’s van Douwe Bob. Ze zegt: ‘Baby nummer twee was al een enorme scoop, en toen bleek hij nóg een vrouw zwanger te hebben gemaakt. Het is triest als je erover nadenkt, maar als juice was het geweldig.’

