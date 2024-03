Dave Roelvink doet bloedtest na beschuldigingen Yvonne Coldeweijer

Dave Roelvink is niet blij met de video van roddelvlogster Yvonne Coldeweijer, waarin zij onder meer zegt dat Roelvink niet meer nuchter is, zijn ex-vriendin Jazzlyn niet goed behandelt en dat hij geen geld meer heeft. De zoon van Dries Roelvink, die een paar maanden geleden is afgekickt, laat dinsdag een bloedtest doen om te bewijzen dat dit wel het geval is, reageert hij in een video.

“Laat ik beginnen met te zeggen dat dit volgens mij de eerste, maar zeker de laatste keer is dat ik ga reageren op dit soort dingen”, zegt Roelvink, die naar eigen zeggen vooral reageert omdat het ook over zijn ex-vriendin Jazzlyn en zoontje Dean gaat. “Ik laat het normaal altijd langs me heengaan. Maar ik vind dit wel heel ver gaan, want het gaat niet alleen over mij, maar ook over de moeder van mijn kind.”

Roelvink vindt het “erg” dat Coldeweijer zegt dat hij niet nuchter is, omdat hij na zijn afkickproces ook heeft besloten om andere mensen die verslaafd zijn te helpen. “Ik ben niet een of andere clown die achter de schermen gewoon aan het drinken en aan het snuiven is en verder op beeld doet alsof hij mensen wil helpen, dat is niet wie ik ben.” De uitslagen van zijn bloedtest deelt hij later op sociale media.

Coldeweijer beweerde in haar video ook dat Roelvink met een rechtszaak dreigde tegenover zijn ex-vriendin, omdat hij de helft van het huis zou willen dat gekocht is door Jazzlyn. “Het is een huurhuis. Dat huis is niet van mij, niet van mijn ex-vrouw.” Roelvink zegt dat hij en zijn ex “goed met elkaar” omgaan. Het “allerpijnlijkste” vindt hij dat Coldeweijer beweerde dat Roelvink midden in de nacht onder invloed voor de deur van Jazzlyn stond. “Daarmee wordt over mij gezegd dat ik een onveilige situatie creëer voor de moeder van mijn kind en voor mijn kind zelf. Wat ik daarover kan zeggen, is dat het een totale leugen is.”