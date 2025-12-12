Jamai Loman en Buddy Vedder presenteren nieuwe familieshow op RTL 4

Tekst: Denise Delgado

Jamai Loman en Buddy Vedder gaan een nieuw programma presenteren op RTL 4: ‘The House of Hide and Seek’. Zes BN’ers rennen, puzzelen en verstoppen zich in een gigantisch huis. Dít is wat we over het nieuwe programma weten.

Hoe het werkt

In The House of Hide and Seek spelen de kandidaten vier rondes en een finale. Ze verdienen geld voor hun eigen goede doel en moeten hun Moneyball beschermen.

Elke ronde start met een visuele puzzel rond iets dat verstopt zit. Wie het juiste antwoord geeft, ziet het verdiende bedrag verdwijnen in de persoonlijke Moneyball: een draagbare, ronde kluis. Daarna krijgt die speler één minuut om zich ergens in het huis te verstoppen. Wanneer vijf spelers verstopt zitten met hun Moneyball, blijft er één deelnemer zonder Moneyball achter op de vloer.

Jagen of verdwijnen

De overgebleven speler krijgt één minuut om een kandidaat mét Moneyball te vinden. Lukt dat niet, dan ligt diegene uit het spel. Lukt het wel, dan wisselt de Moneyball van eigenaar en ligt de gevonden speler eruit. Elke ronde speelt zich af in een ander deel van het huis en valt er één speler af.

Uiteindelijk blijven twee spelers over. In de finale gaat het erom wie onvindbaar weet te blijven. Slechts één iemand houdt stand.

Jamai en Buddy nemen de kijker mee door alle rondes en spelregels. De zender maakt de uitzenddatum binnenkort bekend.

