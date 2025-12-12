Jamai Loman Buddy Vedder Anp

Jamai Loman en Buddy Vedder presenteren nieuwe familieshow op RTL 4

Tekst: Denise Delgado

12/12/2025

Jamai Loman en Buddy Vedder gaan een nieuw programma presenteren op RTL 4: ‘The House of Hide and Seek’. Zes BN’ers rennen, puzzelen en verstoppen zich in een gigantisch huis. Dít is wat we over het nieuwe programma weten.

Hoe het werkt

In The House of Hide and Seek spelen de kandidaten vier rondes en een finale. Ze verdienen geld voor hun eigen goede doel en moeten hun Moneyball beschermen.

Elke ronde start met een visuele puzzel rond iets dat verstopt zit. Wie het juiste antwoord geeft, ziet het verdiende bedrag verdwijnen in de persoonlijke Moneyball: een draagbare, ronde kluis. Daarna krijgt die speler één minuut om zich ergens in het huis te verstoppen. Wanneer vijf spelers verstopt zitten met hun Moneyball, blijft er één deelnemer zonder Moneyball achter op de vloer.

Lees ook: Jamai Loman presenteert vrijdag RTL Boulevard

Jagen of verdwijnen

De overgebleven speler krijgt één minuut om een kandidaat mét Moneyball te vinden. Lukt dat niet, dan ligt diegene uit het spel. Lukt het wel, dan wisselt de Moneyball van eigenaar en ligt de gevonden speler eruit. Elke ronde speelt zich af in een ander deel van het huis en valt er één speler af.

Uiteindelijk blijven twee spelers over. In de finale gaat het erom wie onvindbaar weet te blijven. Slechts één iemand houdt stand.

Lees ook: Dit is de grote droom van Buddy Vedder

Jamai en Buddy nemen de kijker mee door alle rondes en spelregels. De zender maakt de uitzenddatum binnenkort bekend.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

RTL-nieuwslezer Antoin Peeters herstellende van klachten: ‘Heftig jaar’
Mr. Bean heeft ‘een hekel aan Mr. Bean’
Geen levenslang voor moord op Peter R. de Vries
Willem-Alexander en Máxima ontvangen Finse president in Amsterdam

Uit andere media

Vriendin Moeder Overleden

Lara: ‘Sinds mijn moeder is overleden, voel ik me nergens meer thuis’

“Het voelt alsof de wereld stil is blijven staan”, zegt Lara (34). Sinds haar moeder overleed aan kanker, voelt niets meer als vanzelfsprekend. Haar moeder was haar beste vriendin, haar steun en haar veilige haven. Nu is alles anders.
Weekend Rtl Content Event 2024 Antoin Peeters

RTL-nieuwslezer Antoin Peeters herstellende van klachten: ‘Heftig jaar’

Antoin Peeters (50) heeft in een video op Instagram uitgelegd waarom hij afwezig is bij RTL Nieuws en minder zichtbaar is op social media. De nieuwslezer zegt dat hij herstellende is van klachten. Met de woorden ‘Even een moeilijk berichtje’ opent hij zijn toelichting.
Party Janny van der Heijden

Janny van der Heijden is chef van de Vrijheidssoep 2026

Janny van der Heijden gaat in 2026 de Vrijheidssoep verzorgen. De presentatrice en kookboekenschrijver deelt het nieuws met zichtbaar plezier én een duidelijke boodschap: samen eten verbindt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise