Goed nieuws! Netflix-serie Wednesday krijgt derde seizoen

Tekst: Denise Delgado

Netflix is begonnen met de opnames van het derde seizoen van de hitserie ‘Wednesday’. De draaidagen vinden plaats in Ierland, in de omgeving van Dublin. Dat laat de streamingdienst weten.

Bekende gezichten terug

Hoofdrolspeelster Jenna Ortega kruipt opnieuw in de huid van Wednesday Addams. Ook Catherine Zeta-Jones en Luis Guzmán keren terug als Morticia en Gomez Addams.

Nieuwe castleden

Het nieuwe seizoen krijgt daarnaast versterking van meerdere bekende namen. Onder anderen Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan en Kennedy Moyer sluiten zich aan. Eerder werd al bekend dat Eva Green meedoet; zij speelt Ophelia, de zus van Morticia. Over het verhaal houdt Netflix de lippen voorlopig stijf op elkaar.

Succesreeks gaat door

Wednesday groeide sinds de start in 2022 uit tot een van Netflix’ grootste successeries: seizoen 1 is de meest bekeken Engelstalige Netflix-serie ooit. Ook seizoen 2 deed het sterk. De makers Alfred Gough en Miles Millar zijn opnieuw betrokken, net als uitvoerend producent en regisseur Tim Burton.

BEELD: JONATHAN HESSION/NETFLIX