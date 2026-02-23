Scherm­afbeelding 2026 02 23 Om 16.48.11 Wednesday

Goed nieuws! Netflix-serie Wednesday krijgt derde seizoen

Tekst: Denise Delgado

23/02/2026

Netflix is begonnen met de opnames van het derde seizoen van de hitserie ‘Wednesday’. De draaidagen vinden plaats in Ierland, in de omgeving van Dublin. Dat laat de streamingdienst weten.

Bekende gezichten terug

Hoofdrolspeelster Jenna Ortega kruipt opnieuw in de huid van Wednesday Addams. Ook Catherine Zeta-Jones en Luis Guzmán keren terug als Morticia en Gomez Addams.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Lady Gaga duikt op in nieuw seizoen van Netflix-hit Wednesday

Nieuwe castleden

Het nieuwe seizoen krijgt daarnaast versterking van meerdere bekende namen. Onder anderen Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan en Kennedy Moyer sluiten zich aan. Eerder werd al bekend dat Eva Green meedoet; zij speelt Ophelia, de zus van Morticia. Over het verhaal houdt Netflix de lippen voorlopig stijf op elkaar.

Succesreeks gaat door

Wednesday groeide sinds de start in 2022 uit tot een van Netflix’ grootste successeries: seizoen 1 is de meest bekeken Engelstalige Netflix-serie ooit. Ook seizoen 2 deed het sterk. De makers Alfred Gough en Miles Millar zijn opnieuw betrokken, net als uitvoerend producent en regisseur Tim Burton.

Bekijk ook:

BEELD: JONATHAN HESSION/NETFLIX

LEES OOK

Mariska Bauer over vermeend vreemdgaan Frans Bauer: ‘Not done’
Christina Curry maakt zich zorgen om haar moeder Patricia Paay
Christiaan Bauer op wintersport met nieuwe liefde: ‘Weekje après-skiën’
Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Uit andere media

Party Netherlands: Cor Pot And Dick Advocaat

Dick Advocaat: grote gezondheidszorgen om dochter
Weekend Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander

Kabinet-Jetten beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander
Vriendin Vrouw in een butter yelow en blauwe outfit - lente 2026

De mooiste kleurencombinaties voor lente 2026
Sante Fruit In De Supermarkt

Groenten en fruit zijn opeens veel duurder (en dit is waarom)
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise