Gaat Jamai het dirigeren oppakken na Maestro?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jamai Loman lijkt de smaak te pakken te hebben op de bok, maar hij is ook realistisch over wat er nodig is om verder te komen. De ervaring in Maestro gaf hem energie en respect voor het vak.

Bij RTL Tonight vertelt Jamai Loman dat de opnames van Maestro hem niet nerveus maakten en dat hij met druk om kan gaan. Repeteren vond hij lastiger, pas voor het orkest viel alles samen. Ook erkent hij dat de programmamakers hem flink op de proef stelden.

Lees ook: Jamai kroont zich tot Maestro 2026 met vier tienen op een rij

Tactiek en vonk

Zijn doel was helder: ‘Het gaat er uiteindelijk om dat je een sound creëert die een trompettist niet kan horen, want die zit dan naast een slagwerker en de violist zit veel verder weg. De plek waar de dirigent staat, die hoort alles in balans en die moet alles in balans brengen. Zo krijg je de perfecte sound.’ Als aanpak koos Jamai voor tempo en helderheid: ‘Ik had wel in mijn hoofd van: oké ik ga gewoon rechtdoor tot het eind en dan kijk ik wel of het orkest mij volgt. Dat was de eerste keer.’ Op de bok sloeg de energie over: ‘Zestig fantastische musici die alles geven en je zit op de eerste rij!’ en: ‘Er komt een bak energie en geluid over je heen.’ Die ervaring vond hij geweldig.

Tekst gaat verder onder video.

Ambitie, techniek en de perfecte sound

De volgende stap vraagt tijd en vakmanschap, beseft hij: ‘Dirigent word je niet zomaar. Dat duurt jaren, voordat je je eigen signature hebt gevonden, je interpretatie kan vinden in een stuk. Wij doen natuurlijk maar drie, twee, minuten en die symfonieën zijn tachtig minuten soms.’ Tegelijk ziet hij ruimte om te groeien: ‘Ik kan misschien wel muziek verstaan, maar ik kan het niet lezen en schrijven. Dat zou wel helpen.’ Het is dát waar Jamai zich nog wel in verdiepen: de technische kant van muziek.

Lees ook: Koninklijk bezoek voor Maestro-Jamai: ‘De winnaar en de peetoom’

Foto: Elvin Boer