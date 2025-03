Freek Vonk voelt zich nog altijd dat ‘kind met een schepnetje’

Tekst: Redactie Weekend

Freek Vonk presenteert al jaren jeugdprogramma’s over dieren, maar benadrukt in een gesprek met het AD dat hij “ook gewoon nog steeds een bioloog” is die werkt bij Naturalis in Leiden. De 42-jarige wetenschapper kijkt uit naar nieuw onderzoek dat hij gaat doen naar anaconda’s. “Ik ben eigenlijk nog een kindje met een schepnetje dat gewoon langs de sloten loopt om te kijken wat er allemaal in leeft”, aldus Vonk.

De presentator voelt zich als die jongere versie van zichzelf. “Alleen staat er nu vaak een camera op, dat is het enige verschil.”

Zaterdag verschijnt bij NPO Zapp een nieuwe kinderserie, De Freek Tapes, gebaseerd op Vonks jeugd in Dordrecht. “Niet alleen mijn liefde voor dieren en de natuur komt ter sprake, ook belangrijke thema’s als pesten, verliefdheid, in groepsverband werken en geïsoleerd zijn.”

Superdankbaar

Vonk zegt dat hij zonder “de eindeloze support” van zijn ouders nooit had kunnen bereiken wat hij heeft bereikt. Ik ben ze daar nog echt superdankbaar voor. We gaan binnenkort naar Afrika, met zijn drietjes. Ik neem ze mee naar de savanne. Leuk! Over een paar maanden. Mijn vader wordt 70 dit jaar en ik wil dit echt graag met ze doen, want mijn ouders zijn nog nooit in Afrika geweest. Ze moeten gewoon zien hoe het daar is.”