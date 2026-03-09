Familie Jelies zet jarige Williene in het zonnetje en blikt terug op eerste tv-dagen

Familie Jelies Kro Ncrv

Feest in Spanje bij de familie Jelies uit Een Huis Vol Emigreert! Dochter Williene is jarig en mag zeven kaarsjes uitblazen. Op social media zetten haar ouders haar uitgebreid in het zonnetje met een lieve terugblik én een trotse update over hoe goed ze het doet in hun nieuwe leven.

“Vandaag een feestdag want onze lieve Williene is jarig alweer 7 jaar ons lekkere meisje,” schrijven ze. Extra bijzonder: Williene werd ‘7 jaar geleden tegelijk met haar neefje Henk’ geboren. “Hoe bijzonder om te gelijk te bevallen met je schoonzus…,” klinkt het, met de herinnering dat opa en oma die dag in één klap twee kleinkinderen rijker waren.

Spannend tv-moment

Ook wordt er teruggeblikt op een spannend tv-moment: “Onze Williene die 10 dagen oud was en we voor het eerst de cameraploeg over de vloer kregen. Oh wat was dat spannend en bijzonder tegelijkertijd.” Inmiddels is Williene uitgegroeid tot een ondernemend meisje dat volgens haar ouders veel op oudste zus Jennie lijkt: “En nog steeds allebei zorgzaam en af en toe de clown van het gezin.”

De familie straalt vooral van trots als het over school gaat. Ook het Spaans gaat haar steeds beter af.

De verjaardag is alvast een beetje gevierd, maar het echte feestje komt nog. “Vandaag een beetje haar verjaardag gevierd, maar onze Jennie hoopt woensdag te komen. Dan gaan we er een echt feestje van maken.” Tot slot volgt de verjaardagswens: “Lieve Williene blijf zoals je bent dat heerlijke spontane en ondernemende meisje.”

En voor fans: de familie sluit af met een reminder dat er vanavond weer een nieuwe aflevering is van Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren op SBS6 om 20.30 uur.

