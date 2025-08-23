Eugène uit B&B Vol Liefde probeerde eerder zijn geluk bij andere kandidate

Tekst: Denise Delgado

Voor Eugène (70), die momenteel bij B&B Vol Liefde een connectie probeert op te bouwen met Magda, is dit niet zijn eerste poging in het programma. Uit beelden die door LoveReality zijn opgedoken, blijkt dat hij zich vorig jaar al had aangemeld.

Geen indruk op Anja

Vorig jaar meldde Eugène zich aan voor Anja. In zijn introductievideo stelde hij zich destijds enthousiast voor: “Ik ben Gène, ik ben 69 jaar en ik houd van gasten ontvangen en het naar hun zin te maken.” Toch maakte hij geen indruk op Anja, die inmiddels aan RTL Boulevard bevestigt dat ze zich het filmpje wel herinnert, maar hem destijds niet uitnodigde.

Eugène en Magda

Dit seizoen pakt Eugène het anders aan met Magda. De twee vinden herkenning in elkaars verlies van hun partners en delen bovendien een liefde voor gezelligheid en lekker eten. “Het is alsof we elkaar al heel lang kennen,” vertelt Eugène. Ook Magda geniet zichtbaar van zijn gezelschap, al benadrukt ze dat de klik voor nu vooral vriendschappelijk is. Bekijk de Instagram-video hieronder:

BEELD: RTL/VIDEOLAND