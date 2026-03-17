Derde seizoen Máxima met geheel nieuwe cast, maar huidige hoofdrolspelers wél te zien in spin-off

Tekst: Evelien Berkemeijer

Fans van Máxima krijgen niet alleen een derde seizoen, maar ook een extra serie waarin vertrouwde gezichten terugkeren.

Eerder werd bekendgemaakt dat er een derde seizoen van de Videoland-serie komt, al worden de rollen van de koninklijke familie daarin door nieuwe acteurs gespeeld. Dat maakte het nieuws voor veel kijkers dubbel. Helemaal afscheid nemen van de huidige cast hoeft echter niet, want de acteurs uit de eerste seizoenen keren terug in een nieuwe spin-off.

Lees ook: Grote fout ontdekt in Videoland-serie Máxima

Vertrouwde Máxima-acteurs keren terug

In de spin-off zijn onder anderen Claire Bender en Elsie de Brauw opnieuw te zien. Aan het ANP laten de acteurs weten enthousiast te zijn over hun terugkeer en over de kans om hun personages verder te verkennen. In de nieuwe reeks verschuift de aandacht. De spin-off draait om het leven van Mabel Wisse-Smit en prinses Margarita de Bourbon de Parme in de jaren na 1999. Mabel was getrouwd met prins Friso, de jongere broer van koning Willem-Alexander, die in 2013 overleed. Margarita, de oudste dochter van prinses Irene, was van 2001 tot 2006 getrouwd met ondernemer Edwin de Roy van Zuydewijn.

Voorbereidingen al begonnen

De serie wordt gemaakt door Millstreet en Videoland, en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Voor kijkers betekent dat dubbel nieuws: eerst het tweede seizoen van Máxima en daarna een spin-off waarin de vertrouwde cast terugkeert. Daarmee krijgen de personages volgens de makers ruimte om op een nieuwe en diepere manier verder te worden uitgewerkt.

Beeld: Videoland