Still Máxima Aflevering 6

Oef, grote fout ontdekt in Videoland-serie Máxima

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/03/2026

In het nieuwe seizoen van Máxima is een opvallende fout geslopen.

Wanneer het in de Videoland-serie Máxima gaat over 9/11, wordt er een verkeerde naam genoemd…

Verkeerde premier genoemd in Máxima

In een scène rond de aanslagen van 11 september 2001 zien koning Willem-Alexander en Máxima op televisie hoe de Twin Towers in New York worden geraakt. Een scène daarna klinkt de zin: ‘Ik bel u vanmiddag weer. Dag meneer Balkenende.’ Alleen: Jan-Peter Balkenende was toen nog helemaal geen premier van Nederland. Daar zit dus de blunder. In de periode van 9/11 was Wim Kok minister-president.

RTL grijpt in

RTL laat het er niet bij zitten en gaat de fout aanpakken. De scène kan relatief eenvoudig worden aangepast door de naam opnieuw in te spreken, zodat Wim Kok straks alsnog correct wordt genoemd. Een andere fout, over het aanspreken van Máxima, dat verkeerd gebeurt in de serie, zal mogelijk mee worden gepakt.

Foto: Videoland

