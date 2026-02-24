De Slimste Mens opent seizoen met eerbetoon aan René Karst

Het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens’ begon met een kort moment van stilstand. Presentator Herman van der Zandt (51) stond in een losse opname vanuit de studio stil bij het overlijden van René Karst, die in de eerste aflevering als kandidaat te zien is.

‘Onverwachts en veel te jong’

Herman vertelde dat René kort na de opnames overleed. Hij erkende dat het voor kijkers misschien vreemd kan voelen om hem nu in het programma terug te zien, maar benadrukte tegelijk hoe zichtbaar de zanger genoot van zijn deelname: hij lachte, zong en vertelde verhalen, en volgens Herman genoot de redactie net zo van hem.

Afstemming met de familie

De uitzending wordt volgens Herman uitgezonden in overleg met René’s familie. Zij zouden juist graag willen dat de zanger wordt getoond ‘in al z’n levendigheid’, zodat iedereen kan zien wat voor man hij was. Herman sloot af met een duidelijke boodschap aan de kijkers: ‘geniet van de aflevering, en in het bijzonder van René’. Op X is te zien dat de huiskamers inderdaad meegenoten van René’s warme aanwezigheid.

Overlijden en deelname

René overleed op 21 november. Een week later werd bekend dat hij had meegedaan aan de nieuwe reeks van De Slimste Mens.

Bijzondere eerste aflevering

In de seizoensopener nam de zanger het onder meer op tegen Roxanne Kwant. Zij liet later weten dat ze het bijzonder vond om hem te ontmoeten en het als een eer zag om samen met hem in de aflevering te zitten.

