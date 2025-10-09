Cast Ginny & Georgia terug op de set voor nieuw seizoen

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor de fans van ‘Ginny & Georgia’: de opnames van het vierde seizoen van zijn officieel begonnen! Op Instagram lieten de acteurs weten dat ze weer op de set staan.

Eerste draaidag

“Welkom op onze eerste draaidag voor seizoen vier van Ginny & Georgia,” zegt hoofdrolspeelster Brianne Howey (Georgia). Ook Antonia Gentry, die haar dochter Ginny speelt, is enthousiast: “Het is dag één en ik kan niet wachten tot jullie zien waar we mee bezig zijn.”

Dit doet Ginny in seizoen 3

De populaire serie volgt moeder Georgia en haar dochter Ginny, die na talloze verhuizingen hopen een nieuw begin te maken in New England. Maar een normaal leven zit er niet in: Georgia draagt een donker geheim met zich mee en heeft zelfs een moord gepleegd om haar gezin te beschermen. Het derde seizoen draaide om de rechtszaak tegen haar en hoe ver een moeder gaat uit liefde voor haar kinderen.

Ginny krijgt onverwacht te maken met een zwangerschap, die ze met steun van Marcus laat beëindigen. Ze wint de wedstrijd voor Boston Youth Poet Laureate, maar haar belangrijkste verhaallijn draait om hoe ze via chantage en manipulatie de vrijspraak van haar moeder in een moordzaak weet te regelen. Welke nieuwe drama’s en plottwists zullen we in seizoen 4 te zien krijgen?

Wanneer het nieuwe seizoen op Netflix verschijnt, is nog niet bekend.

BEELD: NETFLIX