Bob Sikkes over KZK met klein budget: 'Goed lullen voor spullen'

Tekst: Denise Delgado

In ‘Kopen Zonder Kijken’ nemen deelnemers een enorme gok: ze kopen een huis zonder het ooit te hebben gezien en geven ook de volledige verbouwing uit handen aan het team van Alex van Keulen, Bob Sikkes en Roos Reedijk. Toch eindigen ze opvallend vaak met een woning vol luxe afwerkingen, terwijl het bouwbudget lang niet altijd meezit. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?

Volgens Bob zit een groot deel van het antwoord in slimme deals. Leveranciers en aannemers werken graag mee, mede omdat hun merken en materialen zichtbaar zijn in het programma. Daardoor kan het team scherper inkopen dan normaal. Bob is daar eerlijk over: sommige onderdelen zouden buiten televisie ‘eigenlijk’ nauwelijks voor dat bedrag kunnen.

Maar het draait niet alleen om sponsorvoordelen. Bob zegt tegen Veronica Superguide dat zijn eigen onderhandel-skills minstens zo belangrijk zijn. In zijn woorden: “Heel goed lullen voor spullen.” Door stevig te onderhandelen en kortingen los te peuteren, blijft er meer geld over voor extra’s, en juist die details maken de eindresultaten zo spectaculair.

