B&B Vol Liefde Illya en Lieske zorgen voor ophef na zoen

Tekst: Evelien Berkemeijer

In B&B Vol Liefde bezoekt Lieske de goedlachse Petra, maar nu is ze gespot met Illya…

Na de opnames van B&B Vol Liefde is er een opvallend moment vastgelegd tussen Illya en Lieske. Op foto’s die Illya op zijn TikTok kanaal deelt, is te zien hoe een fotosessie van de twee uitloopt in een zoen. Op de achtergrond speelt het nummer Een B&B Vol Liefde van Roy Donders, wat de sfeer luchtig en speels maakt.

Kijkers reageren verbaasd

De reacties van kijkers laten zien dat het moment voor verwarring zorgt. Een volger vraagt: ‘Wisten wij dat lieske bi was dan? of heb ik dat weer compleet gemist?’ Een ander vult aan: ‘Ik dacht oprecht dat Lieske uitgesproken had expliciet lesbisch te zijn.’ Daarnaast gooit een andere volger olie op het vuur met onwaarheden: ‘Ja klopt, ik kijk via Videoland. Renske is ook terug gekomen en Ingrid heeft die eerste kerel weer terug laten komen.’

Humor en populaire reacties

Naast de verbaasde reacties zijn er ook veel kijkers die vooral om de foto’s moeten lachen. ‘Hahaha hier moet een extra serie over komen. Illya & Lieske: kasteel vol liefde?’, schrijft iemand. Een ander voegt toe: ‘Bi&Bi vol liefde.’ Ook een eerder terugkerende grap over Lieske blijft populair: ‘Lieske is geobsedeerd door ezels!’

Lieske als opvallende gast

Wie B&B Vol Liefde volgt, weet dat Lieske een van de meest opvallende gasten is. Haar aanwezigheid zorgt niet alleen voor komische momenten, maar ook voor onverwachte wendingen die het programma levendig houden. Haar interactie met Illya tijdens de reünie laat zien dat de chemie tussen deelnemers soms voor verrassende beelden kan zorgen, en dat het programma naast romantiek ook veel humor biedt.

FOTO: RTL/THIRZA WIJNJA