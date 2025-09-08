B&B Vol Liefde Dick deelt niet eerder vertoonde beelden

In B&B Vol Liefde gaat Dick met Moniek op pad en beleven ze samen verschillende avonturen in de natuur van Suriname. Zo gingen ze kajakken door Peperpot Natuurpark en maakten ze een pittige klim in het Brownsberg Natuurpark.

Op televisie zagen kijkers van B&B Vol Liefde al een deel van hun reizen, maar Dick deelt nu ook momenten die nog niet eerder te zien waren.

Avontuur met onverwachte wending

Dick vertelt op Instagram over wat er niet op de beelden te zien was tijdens hun klim in Brownsberg: “Wat je niet ziet op de beelden van B&B vol liefde: we kregen autopech onderweg. Gelukkig vonden we snel een ander ritje naar boven. De klim was pittig, en vooral op een plankje achterop een pickup! Het uitzicht was geweldig… onze billen vonden het iets minder. Maar hé, avontuur maakt de herinnering juist mooier!”

Kajakken door Peperpot Natuurpark

Later deelde Dick ook beelden van het kajakken door Peperpot Natuurpark. Hij schrijft erbij: “Een leuk initiatief van Moniek, en wat een avontuur! Oké, de muskieten waren fanatiek… maar de aapjes overal om ons heen en al dat wildlife van zo dichtbij maakten het meer dan de moeite waard!” Op de video is te zien hoe het duo geniet van een serene omgeving.

Reacties van B&B Vol Liefde kijkers

Reacties van volgers zijn enthousiast. “Wat een geweldige ontwikkeling. Ik vond jullie vanaf het begin al zo goed bij elkaar passen. Lieve Moniek en Lieve Dick, ik hoop dat jullie nog bij elkaar zijn,” schrijft een volger. Een ander vult aan: “Vanaf het begin dacht ik al dat Dick voor jou zou kiezen. Peperpot, prachtige natuur en die apen in die bomen, geweldig.” Toch denkt één volger ook dat het avontuur minder positief eindigt: “Dickie wordt het niet denk ik… goed gedaan je tv-optreden. Je kwam heel authentiek over!”

