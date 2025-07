Zo zag B&B Vol Liefde-Dick er vroeger uit

Tekst: Nicky Molendijk

Het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde is in volle gang en heel Nederland kan inmiddels meegenieten van het liefdesavontuur van deelnemer Dick. Maar hoe zag de B&B-eigenaar er vroeger uit?

Dick is inmiddels 32 jaar en heeft het goed voor elkaar in Suriname. Toch mist hij een leuke vrouw aan zijn zijde. Voor hem reizen er dan ook een aantal singles af naar het Zuid-Amerikaanse land om bij hem hopelijk de ware liefde te vinden.

Op zijn Instagram zijn een aantal oude foto’s te vinden van een jongere Dick. Zo heeft hij vorig jaar voor zijn verjaardag een foto uit de oude doos gedeeld. Wat een schattig kiekje! Ook laat de B&B-eigenaar in dit bericht openhartig weten hoe het is om in Suriname te wonen. “Suriname is een uitdagend land om in te wonen, maar ook erg de moeite waard en daardoor verslavend, héél verslavend”, schrijft hij. “De afgelopen drie jaar is mijn leven drastisch veranderd, interessanter geworden en heb ik dagelijks fantastische dingen gedaan, en ik zie mezelf er voorlopig niet meer weggaan.”

Dat Dick altijd al een dierenvriend is geweest, blijkt maar weer uit onderstaande foto waarop hij als kind te zien is met zijn eerste hond Pasja. “Ik heb altijd al een liefde voor honden gehad”, schrijft de B&B-eigenaar erbij. “Opgroeien met een hond zorgt er zeker voor dat je je al van jongs af aan meer op je gemak voelt bij dieren”, aldus Dick.

Header foto: RTL / Thirza Wijnja