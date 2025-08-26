B&B Vol Liefde Renske woedend: “Mij zo naaien na twee weken”

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aflevering 26 van B&B Vol Liefde, die vanavond op televisie werd uitgezonden, start met een lachende Daniël. Terwijl Renske de vorige avond vroeg naar bed ging, bleef hij met Danique nog aan de bar hangen. Er ontstond een klik en de twee belandden samen in de jacuzzi, waar ze zes uur lang bleven zitten met muziek, bubbels en een zoen.

‘Dat kan ze ook, kan ik je vertellen,’ zegt Daniël, die toegeeft al een beetje verliefd te zijn. Voor Renske pakte de avond echter heel anders uit.

Renske treft de twee aan

Renske hoorde de muziek en besloot midden in de nacht op onderzoek uit te gaan. ‘De muziek bleef continu heel hard staan, dat ik met mijn badjas op een gegeven moment ben gaan zoeken waar de muziek vandaan kwam.’ Tot haar schrik trof ze Daniël innig aan met Danique: ‘Schandalig vind ik, dat is niet serieus met iemand omgaan. Mij zo naaien na twee weken, in de hottub met een meisje van 23 dat je echt niet serieus neemt, dat zie ik ook van een afstand.’

Renske vertrekt ’s nachts uit de B&B

Volgens Renske is ze zich respectloos behandeld. ‘Het disrespect dat je hebt door mij tot vijf uur ’s ochtends wakker te houden omdat je weet dat mijn kamer daar naast zit en ik gewoon alles kan horen, dat gaat voor mij te ver. Dat is pijnlijk, dan voel ik mijzelf gewoon in het ootje genomen.’ Uiteindelijk besloot ze met koffer en al de B&B te verlaten.

Lees ook: Kritiek op B&B Vol Liefde deelnemer Bart leidt tot reactie

Tranen en teleurstelling

Later keert Renske toch terug om haar verhaal te doen. Geëmotioneerd zegt ze: “Dit is dus waarom ik niet van mannen hou, nou ik hou wel van mannen, maar dit is waarom ik dit haat. Ik dacht: dan maar het extreme, dan maar naar het buitenland voor een man. Dit zou hem echt wel eens kunnen zijn.” Ze geeft aan dat ze zich volledig heeft opengesteld, terwijl Daniël volgens haar weinig van zichzelf liet zien. “Ik heb mezelf helemaal opengesteld, hij weet bijna alles van mij, maar deze man laat bar weinig van zichzelf los en is niet eerlijk.”

Geen ballonvaart, wel een soapserie

Het voorval heeft haar diep geraakt. “Je bent in korte tijd heel erg om iemand gaan geven en dat zit wel erg diep.” Ze benadrukt hoeveel ze om hem gaf, met als bewijs de luchtballonvaart die ze als cadeau had geregeld. Toch besluit ze dat het tijd is terug te keren naar huis. “Dit was een soapserie en daar heb ik me niet voor opgegeven.”

Confrontatie met Daniël

Voordat ze definitief vertrekt, zoekt Renske Daniël nog op. Dat vindt ze moeilijk: “Ik kan bijna niet naar je kijken.” Ze vertelt hem dat zijn nacht met Danique voor haar de druppel was: “Dit heeft zoveel teweeggebracht dat ik wel heb besloten om weg te gaan.” De twee krijgen ruzie over de gebeurtenissen. Renske verwijt hem teveel gedronken te hebben, terwijl hij dat ontkent. “Je bent echt niet wie je zegt dat je bent, het is gewoon zelfs een beetje engig, want je zat lazarus in de hottub,” zegt ze. Overdreven, volgens de B&B-host. Ook voelt Renske zich misleid door de gemengde signalen: “Jij hebt mij echt laten zwemmen.” Daniël blijft erbij dat hij eerlijk is geweest, maar dat overtuigt Renske niet. Uiteindelijk sluit ze af met: “Het allerbeste in ieder geval.” Daniël bedankt haar, maar krijgt resoluut een “nee” terug. Met zijn laatste “Het spijt me” eindigt het hoofdstuk tussen Renske en Daniël.

FOTO: RTL/THIRZA WIJNJA