Arjen Lubach ‘een beetje gespannen’ voor debuut bij RTL

Tekst: Denise Delgado

Arjen Lubach (45) kijkt uit naar zijn eerste uitzending bij RTL met zijn avondprogramma ‘Lubach’, maar geeft toe dat hij ‘een beetje gespannen’ is. Dat vertelde de presentator donderdagavond in de AVROTROS-talkshow ‘Eva’.

Overstap

“Ik heb er heel veel zin in. We zijn al heel lang bezig met voorbereiden,” zei Arjen. Ook legde hij uit waarom hij de overstap maakte van de NPO naar RTL. “We kregen een beter uitzendschema, we kregen een vast uitzendtijdstip. Ik wilde graag dat mijn team erop vooruit zou gaan. Dus op een gegeven moment was het lijstje lang genoeg,” zei hij.

Jaren geleden benaderd

Volgens Arjen werd hij al jaren geleden benaderd door RTL-zenderbaas Peter van der Vorst. “Sinds we de Televizier-Ring wonnen werd ik al gebeld door Peter van der Vorst. Op dat moment was de enige vooruitgang mijn eigen portemonnee. Dat vind ik natuurlijk best interessant, alleen ik dacht: What’s in it voor het programma? En dat was gewoon heel lang niks.”

“Donderdag geven we de mensen een langer verhaal mee om een beetje op te kauwen in het weekend. Dus dat zijn meer de Zondag met Lubach-achtige uitzendingen.” Lubach wordt van maandag tot en met donderdag uitgezonden op RTL 4.

BEELD: ANP