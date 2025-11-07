All You Need Is Love 2021 Amsterdam Foto Anp Copyright Tim Van Dijk

All You Need Is Love krijgt nieuw seizoen mét kerstspecial

Tekst: Denise Delgado

07/11/2025

Robert ten Brink (70) heeft aangekondigd dat ‘All You Need Is Love’ volgend jaar terugkeert met een nieuw seizoen. RTL maakt vijf afleveringen, waaronder een feestelijke kerstspecial. Dit keer wordt de show weer in de studio opgenomen. Dat onthulde de presentator donderdagavond in ‘Shownieuws’.

Verschillende locaties

De afgelopen jaren draaide All You Need Is Love vooral kerstspecials, die op verschillende locaties werden opgenomen. “We waren er destijds ook wel een beetje aan toe als makers,” vertelt Robert.

Robert gaat verder: “Op een gegeven moment werd het steeds dezelfde oefening in de studio. Dan wist je het wel. Dus we hebben allemaal prachtige dingen ontdekt op straat.”

