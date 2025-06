Quincy Promes onderweg naar Nederland na uitlevering Dubai

Tekst: Denise Delgado

Voetballer Quincy Promes (33) is vrijdag door de autoriteiten in Dubai uitgeleverd aan Nederland. Dat melden bronnen in Dubai aan ‘De Telegraaf’.

Quincy is inmiddels op weg naar huis, onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee, die speciaal naar de Verenigde Arabische Emiraten is afgereisd om hem op te halen.

Lees ook: Rechtbank begint met strafzaak tegen Quincy Promes op 21 oktober

Huis van bewaring

Na aankomst in Nederland wordt Quincy overgebracht naar een huis van bewaring, waar hij zijn celstraf zal uitzitten. Hij is veroordeeld voor het neersteken van zijn neef en zijn rol in cocaïnesmokkel. Als het hoger beroep geen veranderingen in zijn straf oplevert, kan hij op zijn vroegst in 2030 voorwaardelijk vrijkomen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP