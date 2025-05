Nicol Kremers weigert dwangsom te betalen

BN'ers

Zoon Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé vindt succes ouders 'goede motivatie'

Sem van Dijk ziet het succes van zijn ouders, Wendy van Dijk en Xander de Buisonjé, als “een goede motivatie”. Druk om zo te presteren als zijn ouders heeft hij nooit gevoeld, vertelt de 22-jarige artiest in magazine &C. Van Dijk is door zijn bekende vader en moeder “nooit gepusht” om iets met televisie of...