Nicol Kremers moet 90.000 euro betalen aan ex Peter Gillis

Tekst: Denise Delgado

14/08/2025

Nicol Kremers (35) is door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van 90.000 euro aan haar ex-partner Peter Gillis (63) wegens het schenden van een geheimhoudingsovereenkomst. Ook moet zij de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst nakomen.

Geen publicatieverbod

Peter had ruim 2 miljoen euro geëist en wilde bovendien voorkomen dat Nicol een boek zou uitbrengen over hun gezamenlijke verleden. Dat publicatieverbod wees de rechter echter af. De verschijning van het boek is voorlopig uitgesteld, omdat nog niet vaststaat of het vertrouwelijke of onrechtmatige informatie over Peter zal bevatten.

Geheimhoudingsplicht

De boete volgt uit overtredingen van de geheimhoudingsplicht die Nicol tijdens hun scheiding ondertekende. Die afspraak betrof niet alleen hun relatie, maar ook zakelijke en familieaangelegenheden. Volgens Peter heeft zijn ex-partner die belofte geschonden, maar Nicol weigerde aanvankelijk te betalen. Zij stelt dat ze het document destijds ‘onder dwang’ tekende uit angst voor ‘meer mishandelingen’ door Peter, beschuldigingen die hij met klem ontkent.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

