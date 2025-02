Diddy aangeklaagd voor misbruik van minderjarige in New Yorkse nachtclub

De Amerikaanse rapper Sean ‘Diddy’ Combs (55) wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Een man stelt dat de artiest hem in 2012 heeft gedrogeerd en verkracht in een nachtclub in New York. Dat schrijft de ‘BBC’.

Volgens rechtbankdocumenten, waar de BBC vrijdag over bericht, was de eiser destijds 17 jaar oud en betaalde hij een uitsmijter om binnen te komen. In de club werd hij uitgenodigd aan de privétafel van Diddy en kreeg hij wodka aangeboden. Kort daarna voelde hij zich wazig en gedesoriënteerd en verloor hij de controle over zijn lichaam.

De man beweert dat hij vervolgens naar een achterkamer van de SoHo-club werd gebracht, waar hij door Diddy zou zijn misbruikt. Hij zegt dat hij af en toe bewusteloos was en daardoor wist wat er gebeurde, maar niet kon ingrijpen.

De advocaat van Diddy ontkent de beschuldigingen in een verklaring aan de BBC. “In de rechtbank zal de waarheid zegevieren: dat de heer Combs nooit iemand seksueel heeft misbruikt of verhandeld – man of vrouw, volwassene of minderjarige.”

Tegen Diddy lopen inmiddels tientallen civiele rechtszaken wegens beschuldigingen van seksueel misbruik en wangedrag. In september werd hij gearresteerd op verdenking van seksueel wangedrag, afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Zijn proces start in mei, en hij wacht zijn rechtszaak in gevangenschap af.

