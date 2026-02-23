Jutta mist het olympisch dorp nu al: ‘Jake móét mijn Thor-pin dragen’

Tekst: Denise Delgado

Schaatsster Jutta (27) is na een succesvol olympisch toernooi al terug in Miami, maar zegt dat ze het olympisch dorp nu al mist. Ze vertrok eerder uit Milaan om bij haar verloofde Jake Paul (29) te zijn.

Thor-pin als souvenir

Op TikTok vertelt Jutta dat ze dat olympische gevoel toch een beetje wil vasthouden. Daarom heeft ze een ‘regel’ thuis: Jake moet een speciale speld van TeamNL dragen, als herinnering aan haar tijd in Italië.

‘Verplicht’ op zijn pet

Het gaat om de zogeheten Thor-pin, die Jutta van de Nederlandse delegatie kreeg. ‘Ik heb Jake verplicht om de Thor-pin te dragen op zijn pet’, zegt ze. Jake laat de speld ook trots zien aan zijn volgers en geeft een shout-out naar de maker.

@juttaleerdam Just a reminder to follow your heart and it will all work out. 🥹 Thankful for all of you. ♬ origineel geluid – Jutta Leerdam

‘Bijna als medailles’

Jutta is duidelijk blij met het kleinood en grapt dat het ‘bijna net zo goed’ is als haar medailles, om zichzelf meteen te verbeteren: oké, misschien toch nét niet. Voor haar is het in elk geval een perfecte herinnering aan het toernooi.

Eerder weg vanwege Jake

Jutta miste daardoor wel de sluitingsceremonie. Ze legt uit dat Jake in Miami een kaakoperatie had en dat ze na alle steun die ze van hem kreeg, nu graag bij hem wilde zijn.

Goud én zilver

De Spelen waren voor Jutta een groot succes: ze won goud op de 1000 meter en pakte ook zilver op de 500 meter. Haar emotionele moment met tranen (en uitgelopen eyeliner) ging bovendien de wereld over.

