Femke Kok krijgt mannen aan de deur die vragen om een date: ‘Gaat echt te ver’

Tekst: Ruth Smeets

Femke Kok (25) merkt dat haar leven sinds de Winterspelen flink is veranderd. De schaatsster krijgt niet alleen meer steun van fans, maar ook opvallend veel aandacht van mannen.

In LINDA. meiden vertelt Femke dat haar inbox sinds haar olympische titel volstroomt. Sommige bewonderaars zoeken haar zelfs thuis op, en dat vindt ze te ver gaan.

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Inbox vol berichten

Na haar succes op de 500 meter weten mannen Femke massaal online te vinden. ‘Mijn inbox zit sinds de Spelen vol met duizenden berichten van mannen.’ De olympisch kampioen snapt dat veel berichten vriendelijk bedoeld zijn, maar de hoeveelheid aandacht is wel even wennen.

Vreemden voor de deur

Niet alle aandacht blijft digitaal. Femke vertelt dat er al meerdere onbekende mannen bij haar hebben aangebeld om haar mee uit te vragen. ‘Er zijn ook al vijf wildvreemde guys bij mij thuis aan de deur geweest, of ik met ze op date wilde.’ Volgens de schaatsster zal het vast lief bedoeld zijn, ‘maar dat vind ik echt te ver gaan.’

Tekst gaat verder onder de video.

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Daten is ingewikkeld

Een nieuwe liefde tegenkomen is voor Femke niet zo makkelijk. Door haar sportleven is haar wereld klein en draait veel om trainen, wedstrijden en herstellen. ‘Ik kom nergens, mijn wereld is best klein. Dat vind ik helemaal prima, maar iemand ontmoeten die mijn leven begrijpt, is moeilijk.’ Toch sluit ze een toekomst met huisje-boompje-beestje niet uit.

Privé blijft privé

Voorlopig ligt de focus van Femke vooral op het schaatsen. Ze wil blijven winnen en ziet nog genoeg ruimte om beter te worden. Over haar liefdesleven wil ze weinig kwijt: ‘Mijn liefdesleven hou ik lekker privé.’