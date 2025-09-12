Opening Gerestaureerd Tapijtmuseum MÁXIMA

Zien: Máxima feestelijk onthaald met oranje tapijt in Genemuiden

Tekst: Denise Delgado

12/09/2025

Koningin Máxima kreeg woensdag een warm welkom in Genemuiden. De stad had maar liefst 213 meter oranje tapijt uitgerold en duizenden schoolkinderen stonden langs de route om haar toe te zingen. Ze kwam naar de tapijtstad om het vernieuwde Tapijtmuseum officieel te openen.

De straten kleurden letterlijk oranje

Op het Havenplein werd Máxima begroet door burgemeester Eddy Bilder en leerlingen van alle basisscholen uit Genemuiden en de Kamperzeedijk. Vanaf het podium zongen de kinderen speciaal voor haar het Genemuider volkslied.

“Met jullie liedje in mijn hoofd, ga ik over dit mooie oranje tapijt naar mijn volgende etappe. Heel veel dank voor dit warme onthaal”, zei de koningin zichtbaar gecharmeerd. Daarna wandelde ze over het kleurrijke tapijt richting het museum. Na afloop wordt het bijzondere tapijt hergebruikt: er worden bierviltjes van gemaakt die straks in het museum te koop zijn.

Het is niet de eerste keer dat Genemuiden in oranje is gehuld. In 1988, tijdens Koninginnedag, lag de binnenstad ook al volledig vol tapijt toen koningin Beatrix er op bezoek kwam.

Máxima tijdens opening gerestaureerd tapijtmuseum

