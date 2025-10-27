Zien! Harry en Meghan maken zich samen met kinderen klaar voor Halloween

Trick or Treat! Meghan Markle en haar gezin maken zich helemaal klaar voor Halloween. Op Instagram laat ze zien dat ze samen met prins Harry (41) en hun kinderen Archie (6) en Lilibet (4) zich klaarmaken voor het griezelige feest.

In de korte video rent Archie giechelend door een veld vol pompoenen. Lilibet zit af en toe rustig in een bolderwagen vol pompoenen die getrokken wordt door mama Meghan.

Pompoenen uithollen

Na zorgvuldig wat pompoenen uitgezocht te hebben, volgen de Sussexen een workshop pompoenen uithollen. Harry concentreert zich op het uitsnijden van een grote oranje jack-o’-lantern, terwijl de kinderen nieuwsgierig toekijken. Ook Meghan’s moeder Doria Ragland doet mee aan het gezellige familie-uitje.

Fans waren snel onder de indruk van hoe groot Archie en Lilibet al zijn geworden. Archie helpt zijn vader enthousiast met het verwijderen van de pompoenpitten, terwijl Lilibet in haar pompoenprint-trui vrolijk toekijkt.

Meghan en Harry, die sinds 2020 in Californië wonen, beschermen de privacy van hun kinderen en delen zelden beelden. In deze video zijn de gezichten van de kinderen slechts deels te zien.

