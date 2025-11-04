Zien! David Beckham officieel geridderd door koning Charles

Het geluk van David Beckham kan niet op: de voormalig topvoetballer (50) is door koning Charles geridderd tijdens een indrukwekkende ceremonie op Windsor Castle. De erkenning kreeg hij voor zijn bijdrage aan de sport en zijn jarenlange inzet voor goede doelen.

Warme vriendschap

Tijdens het moment knielde David voor de vorst, die hem met zijn zwaard zachtjes op beide schouders tikte. Koning Charles en zijn nieuwe ridder wisselden na afloop glimlachen en een handdruk. David en Charles hebben de afgelopen jaren een warme vriendschap opgebouwd dankzij hun gedeelde liefde voor tuinieren en bijen.

Zijn vrouw Victoria, die speciaal voor de gelegenheid zijn pak ontwierp, zat trots in de zaal naast zijn ouders Ted en Sandra.

Sit David Beckham met zijn vrouw en ouders.

‘Meest trotse moment’

Na afloop vertelde Sir David zichtbaar geëmotioneerd: “Ik heb veel bereikt in mijn carrière, maar dit overtreft alles. Een jongen uit Oost-Londen, geboren in Leytonstone, die hier op Windsor Castle wordt onderscheiden door Zijne Majesteit, dat is bijna niet te bevatten. Dit is zonder twijfel mijn meest trotse moment.”

Naast David ontvingen ook schrijver Kazuo Ishiguro en zangeres Elaine Paige een koninklijke onderscheiding.

