‘Ook William en Kate slachtoffer van privacyschending’ door Britse tabloid
02/10/2025
Volgens de advocaten van prins Harry (41) waren niet alleen hijzelf, maar ook prins William (43) en zijn vrouw Catherine (43) het mikpunt van privacyschendingen door Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van de ‘Daily Mail’. Dat meldt persbureau ‘Reuters’.
Privédetective volgde prinses Kate
Harry en zes anderen hebben ANL aangeklaagd vanwege ernstige schendingen van hun privacy. In rechtbankstukken stellen zijn advocaten dat ook William en Catherine door de krant werden bespioneerd. Zo zou een privédetective in opdracht van een Daily Mail-journalist Catherine hebben gevolgd.
Naast prins Harry behoren onder anderen Elton John en zijn man David Furnish tot de aanklagers. Zij beschuldigen ANL van onder meer het hacken van voicemails en inbraken. Furnish woonde de zitting woensdag zelf bij, terwijl Harry vanuit de VS op afstand meeluisterde.
Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat Harry de strijd aangaat met de Britse roddelpers. Eerder klaagde hij ook Mirror Group Newspapers en News Group Newspapers aan. Met dat laatste mediabedrijf, eigendom van Rupert Murdoch, trof hij begin dit jaar een schikking.
BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online
