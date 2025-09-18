Us Election trump elizabeth

Trump en Melania eren koningin Elizabeth met krans

Tekst: Denise Delgado

18/09/2025

President Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben woensdag een krans gelegd bij het graf van koningin Elizabeth II in St. George’s Chapel. Het echtpaar stond ongeveer tien minuten stil bij de rustplaats van de vorstin tijdens een besloten moment van bezinning.

Trump koestert de royale vriendschap

‘Tijdens hun staatsbezoek in 2019 brachten de president en de first lady tijd door met de inmiddels overleden Queen, schrijft het hof onder een foto van Trump en Elizabeth. ‘Na haar overlijden in 2022 bracht president Trump een eerbetoon aan haar uit en zei:

“Melania en ik zullen onze tijd samen met de Queen altijd koesteren en haar royale vriendschap, grote wijsheid en prachtige gevoel voor humor nooit vergeten. Wat een grootse en prachtige vrouw was zij — er was niemand zoals zij!”‘

Lees ook: Koning Charles nodigt Trump uit voor historisch staatsbezoek

Bij de ceremonie waren ook enkele Amerikaanse overheidsfunctionarissen aanwezig, onder wie Marco Rubio, Scott Bessent, Stephen Miller, Steve Witkoff en Susie Wiles. Terwijl zij in de kapel bijeen waren, klonk het eerste deel van Vivaldi’s Gloria, gezongen door koorleden. Daarna vertrok het gezelschap weer richting Windsor Castle.

Staatsbanket

Later op de avond geven zo’n tweehonderd Britse en Amerikaanse militaire muzikanten een gezamenlijk optreden voor het koningshuis en de Amerikaanse delegatie. Woensdagavond staat bovendien een staatsbanket op het programma, waarbij zowel koning Charles als president Trump een toespraak zullen houden.

