Prins Harry’s beveiliging opnieuw onder de loep

Tekst: Denise Delgado

De persoonlijke beveiliging van prins Harry (41) tijdens zijn bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk staat opnieuw ter discussie. De Britse overheid bekijkt of de huidige afspraken nog passend zijn nu de hertog van Sussex, ondanks zijn vertrek uit de koninklijke werkende gelederen, regelmatig in het publieke oog blijft staan.

Herziening beslissing

Volgens Britse media wordt binnen het Home Office opnieuw gekeken naar de vraag of prins Harry bij bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk automatisch aanspraak moet kunnen maken op volledige politiebescherming.

In mei verloor de prins een rechtszaak waarin hij probeerde zijn standaard-politiebescherming bij bezoeken aan het VK te laten herstellen. In een interview met de BBC gaf hij aan dat hij het, zonder die gegarandeerde bescherming, niet veilig vindt om zijn gezin mee te nemen naar het land waar hij geboren is.

Lees ook: Prins Harry brengt onverwacht bezoek aan Oekraïne

Beveiiliging wordt per bezoek bepaald

De beoordeling van zijn veiligheidsniveau wordt normaal gesproken gedaan door de commissie Protection of Royalty and Public Figures (Ravec), die namens het Home Office beslist over beveiliging voor hoge leden van het koningshuis en andere prominente figuren. Deze commissie had eerder bepaald dat de beveiliging van prins Harry per bezoek, dus van geval tot geval, zou worden beoordeeld, omdat hij slechts nog sporadisch in het Verenigd Koninkrijk verblijft.

Gevoel van onrecht

In zijn juridische procedure eerder dit jaar stelde de prins dat de risico’s die hij loopt niet zorgvuldig genoeg opnieuw waren gewogen. Volgens hem gebeurde dat niet toen in 2020 werd besloten zijn beveiliging terug te schroeven, na zijn vertrek naar de Verenigde Staten samen met de hertogin van Sussex. Zijn advocaten voerden aan dat hij apart werd behandeld en een mindere behandeling kreeg in vergelijking met andere leden van het koningshuis.

De rechter ging daar niet in mee. In de uitspraak stond dat zijn ‘gevoel van onrecht’ over de manier waarop de beslissing was genomen, niet genoeg was om de zaak te winnen. Daardoor veranderde er niets: prins Harry krijgt nog steeds niet automatisch het hoogste niveau van bescherming dat is bedoeld voor de belangrijkste leden van het koningshuis.

Kort na het vonnis vertelde hij in een interview met BBC News in Californië dat hij erg geraakt was door het verlies van zijn beroep. Hij zei ook dat een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk voor hem en zijn gezin ‘onmogelijk’ is zolang de huidige beveiligingsafspraken blijven gelden: “Ik kan mij op dit moment geen wereld voorstellen waarin ik mijn vrouw en kinderen terug naar het Verenigd Koninkrijk zou brengen.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

De discussie rond beveiliging raakt ook aan de persoonlijke verhoudingen binnen de koninklijke familie. Koning Charles heeft zijn kleinkinderen Archie en Lilibet, de kinderen van de hertog en hertogin van Sussex, tot nu toe slechts één keer ontmoet. Het laatste bezoek vond plaats tijdens de viering van het Platinum Jubilee van wijlen koningin Elizabeth II in 2022.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @BBCNEWS