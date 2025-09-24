Prins Harry wil niet terugkeren als senior lid van het Britse koningshuis

Prins Harry (41) heeft geen plannen om terug te keren als fulltime of parttime werkend lid van de Britse koninklijke familie. Volgens bronnen van Us Weekly is de hertog van Sussex gelukkig met zijn leven in Californië, samen met zijn vrouw Meghan Markle (44) en hun kinderen, prins Archie (6) en prinses Lilibet (4).

De focus van Harry ligt op een verzoening met zijn familie, niet op een terugkeer naar officiële taken binnen het koningshuis.

Niet ‘half-in, half-uit’

Eerder meldde Daily Mail dat Harry nooit zou worden toegelaten als een ‘half-in, half-uit’ senior lid van de koninklijke familie. Volgens Us Weekly klopt dit echter niet: het verhaal zou niets zeggen over de daadwerkelijke plannen van Harry.

Eerste ontmoeting in bijna twee jaar

De berichtgeving volgt op Harry’s recente terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zijn vader, koning Charles III, ontmoette. Het was de eerste keer dat vader en zoon elkaar in bijna twee jaar face-to-face zagen. Tijdens het gesprek bespraken ze hun kinderen en de gezondheid van Charles, die in februari 2024 een niet nader genoemde vorm van kanker kreeg. Volgens bronnen was het een emotionele bijeenkomt. Zo waren er ‘omhelzingen en tranen’.

Open voor verzoening

Harry vertelde eerder in een interview met The Guardian dat de nadruk moet liggen op zijn vader. Hij staat open om Archie en Lilibet mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk en noemt de recente ontmoeting een stap dichter bij verzoening. Eerder dit jaar weigerde hij nog een reis naar het VK met zijn kinderen, nadat hij in beroep was gegaan tegen overheidsgestuurde beveiliging en dit verloor.

“Ik denk dat delen van de Britse pers willen geloven dat ik ongelukkig ben, maar dat ben ik niet,” zei Harry. “Ik ben heel blij met wie ik ben en met het leven dat ik leef.”

Een bron bevestigde dat de ontmoeting tussen vader en zoon tot stand kwam na een handgeschreven brief van Harry eerder dit jaar, waarin hij zijn wens tot verzoening uitte. Tijdens de emotionele bijeenkomst spraken Harry en Charles persoonlijk over de kinderen en de laatste ontwikkelingen in hun leven.

