Prins Harry haalt uit naar Britse krant na ‘wraakpublicatie over hem en Diddy’

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry (40) stelt dat de Britse tabloid ‘The Sun’ uit wraak ‘een groot aantal valse en zeer denigrerende artikelen’ heeft gepubliceerd. Dat blijkt uit rechtbankstukken die ‘The Guardian’ heeft ingezien. In de betreffende berichten wordt de prins onder meer in verband gebracht met de rechtszaak tegen rapper Sean ‘Diddy’ Combs (55), die wordt verdacht van mensenhandel voor seksueel misbruik.

Harry op gastenlijst

Hoewel Harry zelf niet wordt beschuldigd, zou zijn naam voorkomen op een gastenlijst van een feest van Combs, waar mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. De zaak tegen Diddy wordt momenteel inhoudelijk behandeld in New York. Volgens Harry heeft hij nooit zo’n feest bezocht en ontmoette hij Diddy slechts één keer, na een benefietconcert voor prinses Diana in 2007.

Mentale gezondheid

The Sun schreef daarnaast meerdere artikelen over zijn verslechterde relatie met zijn familie. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat prins Harry stelde dat een voorpagina-artikel en andere publicaties ‘een enorm negatief effect hadden op zijn mentale gezondheid en die van zijn vrouw en kinderen‘.

Lees ook: Prins Harry staakt smaadzaak tegen Daily Mail

VERGELDING na illegale afluisterpraktijken

Harry is ervan overtuigd dat de berichtgeving een ‘vergeldingsactie’ is vanwege een eerdere rechtszaak die hij tegen uitgeverij News Group Newspapers (NGN) aanspande. In die zaak beschuldigde hij de uitgever van illegale afluisterpraktijken. Hoewel die kwestie is geschikt en NGN excuses aanbood, vermoedt de prins dat topman Rupert Murdoch nu uit zou zijn op wraak.

NGN ontkent dat wraak een rol speelde bij de berichtgeving. Het mediabedrijf stelt dat het artikel feitelijk juist was en dat “The Sun verhalen over de hertog van Sussex publiceert die gerechtvaardigd zijn vanwege de rol die hij vervult en de keuzes die hij maakt.”

Lees ook: Prins Harry was slachtoffer hacking en krijgt schadevergoeding

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online