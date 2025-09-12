‘Prins Harry genoot van zijn tijd in het Verenigd Koninkrijk’

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry (40) vond het fijn om deze week terug te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt zijn woordvoerder aan Amerikaanse media. “Hij heeft duidelijk genoten van zijn terugkeer en kon bijpraten met oude vrienden en collega’s.”

Ontmoeting met vader

Woensdagavond ontmoette Harry zijn vader, koning Charles, voor het eerst sinds februari 2024, toen de hertog van Sussex naar het VK vloog vanwege de kankerbehandeling van Charles. De twee dronken samen thee in Clarence House.

Tijdens zijn bezoek woonde de prins evenementen bij van Children in Need, WellChild en The Diana Award. Ook legde hij een krans in St. George’s Chapel bij Windsor ter nagedachtenis aan zijn grootmoeder, koningin Elizabeth.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Prince Harry, Duke Of Sussex Attends The Diana Awards

Diana Awards

Prince Harry, Duke Of Sussex Attends Invictus Engagements In London

Op bezoek bij het Centrum voor Onderzoek naar Explosieletsels in Londen

Harry en zijn vrouw Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten nadat ze hun koninklijke titels hadden ingeleverd en een stap terug deden binnen de koninklijke familie. Volgens Britse media blijft het contact met sommige familieleden moeizaam; zo zou hij geen contact meer hebben met zijn broer prins William.

BEELD: GETTY IMAGES

VIA: ROYALTY-ONLINE