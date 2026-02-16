Prins Constantijn ziet defensie voorlopig niet zitten: ‘Ooit afgekeurd’

Tekst: Denise Delgado

Terwijl koningin Máxima zich recent aanmeldde als reservist en prinses Amalia werd bevorderd tot korporaal, sluit prins Constantijn een carrière bij defensie voorlopig uit. In een interview met ‘Quote’ legt hij uit waarom een militaire toekomst er nu niet in zit.

Afgekeurd in het verleden

Constantijn vertelt dat hij eerder al eens een poging deed om bij defensie te komen. ‘Ik ben ooit afgekeurd voor het leger’, zegt de broer van koning Willem-Alexander. Door die afkeuring geldt hij op dit moment als ongeschikt.

Knieoperaties

De prins onderging bovendien twee kruisbandplastieken, waarbij de kruisband in de knie is vervangen door een stuk pees. Dat maakt meedraaien in de krijgsmacht lastig. ‘Dan ben je fysiek niet meer helemaal fit’, legt Constantijn uit.

Leeftijdsgrens voor reservisten

Ook de leeftijd werkt niet mee. De opleiding tot reservist kent normaal gesproken een maximumleeftijd van 55 jaar. Máxima begon dus net op tijd en is per 1 februari aangesteld in de rang van soldaat.

Deur op een kier

Toch sluit Constantijn betrokkenheid bij defensie niet volledig uit. Wel denkt hij dan aan iets anders dan een klassieke militaire functie. ‘Er zijn nu veel meer mogelijkheden. Dus wie weet, voor andere rollen, als die zich aandienen.’

BEELD: ANP