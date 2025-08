Prins Archie volgt papa Harry het water in voor surflessen

Tekst: Denise Delgado

Een spannende nieuwe stap voor prins Archie (6): de oudste zoon van prins Harry (40) en Meghan Markle (43) werd onlangs gespot tijdens een surfles op het zonnige Santa Claus Beach in Carpinteria, compleet in wetsuit en met een instructeur aan zijn zijde. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

Normale stranddag

Archie volgde zijn eerste echte surflessen, terwijl zijn ouders volgens TMZ vanaf het strand op gepaste afstand een oogje in het zeil hielden. Ondertussen maakten ze ontspannen een praatje met omstanders. Geen bodyguards of drukte, maar gewoon een rustige stranddag zoals je die in Californië wel vaker ziet.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Zo vader, zo zoon

De kleine Archie lijkt het sportieve avontuur niet van een vreemde te hebben. Ook prins Harry is pas begonnen met surfen sinds het gezin in 2020 naar de Amerikaanse westkust verhuisde. In het zonnige klimaat van Meghan’s geboorteland genieten de Sussexes zichtbaar van hun leven buiten het koninklijke protocol.

Verzoening britse royals

Hoewel de band met het Britse koningshuis sinds de breuk nog altijd gespannen is, houden Harry en Meghan hun focus op hun gezin en hun eigen pad. En daar hoort blijkbaar een surfboard bij! Ondertussen speculeren de media volop over een mogelijke verzoening. Bekijk de video hieronder:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @TMV_TV & @MEGHAN