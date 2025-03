Opvallende rode lokken Archie en Lilibet stelen de show in nieuwe foto

De hertogin deelde eerder via Instagram Stories nog een liefdevol moment tussen Lilibet en goede vriendin Serena Williams, die als een tante wordt beschouwd. De twee speelden samen een bordspel in hun pyjama.

‘Elke dag is een liefdesverhaal,’ schrijft de hertogin van Sussex bij de foto, die ze zowel op haar persoonlijke account als op dat van haar lifestylemerk As Ever deelde. Op de foto is Meghan te zien met haar kinderen, terwijl Lilibet op haar heup rust en moeder en dochter bijpassende zonhoeden dragen. Archie houdt zijn moeder stevig vast, terwijl hun rode lokken in het zonlicht oplichten.

