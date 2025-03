Zeldzaam: Meghan Markle deelt nieuw filmpje van dochter Lilibet

Vanaf morgen is de nieuwe kookprogramma van Meghan, With Love , the zien op Netflix:

Meghan Markle (43) heeft nieuw beeld van haar dochter prinses Lilibet gedeeld. In een kort filmpje op Instagram Stories is het 3-jarige meisje te zien samen met voormalig proftennisster Serena Williams (43).

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

