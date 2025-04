Omaanse onderscheiding voor prinses Amalia

Tekst: Denise Delgado

Heuglijk nieuws voor onze prinses! Prinses Amalia (21) heeft dinsdagavond een koninklijke onderscheiding ontvangen van de sultan van Oman.

Via Royalty-Online

Tijdens het staatsbezoek kreeg prinses Amalia het lint van de eerste klasse in de Orde van de Renaissance – de op twee na hoogste onderscheiding van Oman. Dat meldt het Omaanse persbureau ‘ONA’.

Het uitwisselen van onderscheidingen is gebruikelijk bij staatsbezoeken. Vorig jaar droeg Amalia voor het eerst een onderscheiding bij staatsbezoeken uit Portugal en Spanje. De prinses was toen net 21 jaar geworden. Tijdens het banket in het Koninklijk Paleis droeg ze haar nieuwe lint zichtbaar over haar lila jurk en droeg daarbij het huwelijksdiadeem van haar moeder, koningin Máxima. Het was destijds de tweede keer dat Amalia aanschoof bij een staatsbanket. Op woensdag 17 april 2024 haar allereerste staatsbanket bij. Het Spaanse koningspaar was toen op staatsbezoek in Nederland.

Amalia tijdens staatsbezoek Portugal

Lees ook: Alle schijnwerpers op prinses Amalia tijdens staatsbanket in Amsterdam

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen een onderscheiding. De koning werd benoemd in de Orde van Al-Said, de hoogste onderscheiding van Oman. Máxima kreeg de eerste klasse in de Orde van Oman, de op een na hoogste ridderorde. Ook Sultan Haitham bin Tarik van Oman werd geëerd met een onderscheiding in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Bekijk ook:

BEELD: ANP