Noorse koning Harald mag ziekenhuis verlaten na snel herstel

Tekst: Denise Delgado

26/02/2026

De Noorse koning Harald (89) wordt donderdag ontslagen uit het ziekenhuis. Volgens het hof heeft de monarch ‘goed gereageerd’ op de behandeling en is hij ‘snel hersteld’.

Opname op Tenerife

Harald werd dinsdagavond op Tenerife opgenomen vanwege een huidinfectie aan een van zijn benen.

Het koningspaar zet het privéverblijf op Tenerife voorlopig voort, meldt het hof. Over de terugkeer naar Noorwegen is nog geen besluit genomen.

Lijfarts blijft

De lijfarts van de koning, die speciaal voor de opname werd ingevlogen, blijft nog enkele dagen op Tenerife om Haralds herstel te volgen.

Het hof laat weten maandag met een nieuwe update te komen, of eerder, als er veranderingen zijn in de gezondheidssituatie.

Stiefkleinzoon

Ondertussen maakte stiefkleinzoon Marius Borg Høiby zich zorgen om de koning, nadat hij vanuit voorarrest hoorde dat Harald in het ziekenhuis lag. Høiby zit sinds begin februari vast, nadat hij opnieuw werd opgepakt op verdenking van onder meer mishandeling, verkrachting en het overtreden van een contactverbod.

