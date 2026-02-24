Na Australië geeft ook Nieuw-Zeeland steun voor verwijderen Andrew uit troonlijn

Tekst: Denise Delgado

Ook Nieuw-Zeeland zegt achter een mogelijke wijziging van de troonopvolging te staan waarbij Andrew Mountbatten-Windsor (66) wordt geschrapt. Een woordvoerder van premier Christopher Luxon (55) laat weten dat het land zo’n voorstel zou steunen.

In een verklaring zegt de woordvoerder dat Nieuw-Zeeland akkoord zou gaan als de Britse regering formeel met een plan komt om Andrew uit de lijn van opvolging te verwijderen. Het bericht volgt kort op het nieuws dat ook de Australische premier Anthony Albanese steun uitsprak voor zo’n stap.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Australische premier wil Andrew uit troonopvolging

Commonwealth moet meepraten

Het Verenigd Koninkrijk zou een wet overwegen om Andrew uit de opvolgingslijn te halen. Omdat koning Charles ook staatshoofd is van meerdere landen binnen het Gemenebest, is steun van die landen nodig, waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. Andere landen, zoals Canada, hebben zich hierover nog niet uitgesproken.

Andrew nog achtste in lijn

Ondanks het verlies van zijn titels vorig jaar staat de ex-prins momenteel nog altijd achtste in de Britse lijn van troonopvolging. Hij ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein en werd vorige week aangehouden op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt.

Bekijk ook:

BEELD: ANP