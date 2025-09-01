York Races koningin Camilla

Nieuw boek onthult: ‘Koningin Camilla als tiener aangerand in trein’

Tekst: Denise Delgado

01/09/2025

Koningin Camilla (78) zou in haar tienerjaren slachtoffer zijn geworden van aanranding. Dat beweert voormalig ‘The Times’-journalist Valentine Low in zijn nieuwe boek ‘Power and the Palace’. Camilla wist haar belager destijds af te weren met de hak van haar schoen.

Treinreis

Volgens Valentine vertelde Camilla in 2008 over het voorval aan Boris Johnson, die toen burgemeester van Londen was. De twee konden het ‘uitstekend met elkaar vinden.’ Het incident zou hebben plaatsgevonden tijdens een treinreis naar Paddington Station. “Ze zat in een trein richting Paddington, ze was zo’n 16, 17 jaar, en een man schoof zijn hand steeds verder…”

‘Met de hak in zijn kruis’

De man zou haar hebben betast, waarna zij hem met haar schoen sloeg. “Ik deed wat mijn moeder me geleerd heeft,” vertelde Camilla. “Ik trok mijn schoen uit en sloeg hem met de hak in zijn kruis.” Camilla zou vervolgens zelfverzekerd genoeg zijn geweest om meteen de trein uit te stappen en een man in uniform aan te spreken. Daarna werd hij gearresteerd.

Het paleis heeft niet gereageerd op het verhaal uit het nieuwe boek dat op 11 september verschijnt.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

