Nieuw boek onthult: ‘Koningin Camilla als tiener aangerand in trein’

Koningin Camilla (78) zou in haar tienerjaren slachtoffer zijn geworden van aanranding. Dat beweert voormalig ‘The Times’-journalist Valentine Low in zijn nieuwe boek ‘Power and the Palace’. Camilla wist haar belager destijds af te weren met de hak van haar schoen.

Treinreis

Volgens Valentine vertelde Camilla in 2008 over het voorval aan Boris Johnson, die toen burgemeester van Londen was. De twee konden het ‘uitstekend met elkaar vinden.’ Het incident zou hebben plaatsgevonden tijdens een treinreis naar Paddington Station. “Ze zat in een trein richting Paddington, ze was zo’n 16, 17 jaar, en een man schoof zijn hand steeds verder…”

‘Met de hak in zijn kruis’

De man zou haar hebben betast, waarna zij hem met haar schoen sloeg. “Ik deed wat mijn moeder me geleerd heeft,” vertelde Camilla. “Ik trok mijn schoen uit en sloeg hem met de hak in zijn kruis.” Camilla zou vervolgens zelfverzekerd genoeg zijn geweest om meteen de trein uit te stappen en een man in uniform aan te spreken. Daarna werd hij gearresteerd.

Het paleis heeft niet gereageerd op het verhaal uit het nieuwe boek dat op 11 september verschijnt.

