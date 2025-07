Het Britse hof deelt nieuwe foto van jarige koningin Camilla

Tekst: Denise Delgado

Een heuglijke dag voor de Britse koninklijke familie. Koningin Camilla viert donderdag namelijk haar 78e verjaardag. Het Britse hof staat hierbij stil op social media.

‘Voorafgaand aan de 78e verjaardag van Hare Majesteit morgen, is er een nieuwe foto van de Koningin vrijgegeven door Buckingham Palace, klinkt het onder de foto van Camilla. ‘De foto is deze maand genomen, in de tuin van Raymill, het privéhuis van Hare Majesteit in Wiltshire.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Camilla poseert stralend in de zon in de tuin van haar geliefde buitenverblijf Raymill House. En het zal eens niet zo zijn: op de foto straalt de koningin natuurlijk in een blauwe jurk! De jarige werd vastgelegd door fotograaf Chris Jackson.

BEELD: INSTAGRAM: @THEROYALFAMILY/ANP

Via: Royalty-Online