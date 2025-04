Meghans nieuwe podcast officieel van start met Bumble-baas

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (43) heeft dinsdag haar nieuwste podcast gelanceerd: ‘Confessions of a Female Founder’. In de eerste aflevering gaat ze in gesprek met haar goede vriendin Whitney Wolfe Herd (35), oprichtster van de datingapp Bumble.

Vrouwelijke ondernemers

Het gesprek is het startschot van een reeks van acht afleveringen waarin Meghan vrouwelijke ondernemers spreekt. De overige gasten blijven voorlopig nog geheim.

Whitney vertelt openhartig over haar ervaringen in de techwereld, waaronder haar vertrek bij Tinder en de rechtszaak die ze aanspande wegens seksuele intimidatie en discriminatie. “Toen ik daarna die hele mediastorm over me heen kreeg en ik voor alles en nog wat werd uitgemaakt, heb ik mijn huis anderhalve maand niet verlaten,” deelt ze in het gesprek.

Ook Meghan zelf komt persoonlijk aan het woord. Zo vertelt ze over de uitdagingen van het combineren van moederschap en werk: “Ze weet me altijd te vinden, zelfs als mijn deur dicht is. Dan komt ze gewoon even op schoot zitten tijdens een meeting. Maar ik zou het niet willen missen hoor.”

Jong geleerd, oud gedaan

Op Instagram deelt Meghan een reeks jeugdfoto’s waarop te zien is dat ze toen al bezig was met ondernemen — ze verkocht koekjes. ‘Ondernemen kun je al jong leren. (Overigens, al die jaren later verkoop ik nog steeds koekjes!)’, pent ze onder de foto’s. ‘Luister nu naar de eerste aflevering van Confessions of a Female Founder, met mijn dierbare vriendin Whitney.’

Het is niet de eerste keer dat Meghan een podcast maakt. In 2022 verscheen Archetypes, waarin ze het had over de labels en vooroordelen die vrouwen vaak krijgen opgeplakt. Die podcast bleef bij één seizoen.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @MEGHAN

Via: Royalty-Online