Meghan Markle lanceert nieuwe podcast in april: ‘Ongelooflijk leerzaam’

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (43), de hertogin van Sussex, komt in april met een gloednieuwe podcast. De eerste aflevering van ‘Confessions of a Female Founder’ verschijnt op 8 april.

Vrouwelijke ondernemers

Op Instagram deelt Meghan dat ze ‘openhartige gesprekken’ heeft gevoerd met inspirerende vrouwen die hun dromen hebben waargemaakt. ‘Ze hebben kleine ideeën omgezet in succesvolle bedrijven. Ze delen hun inzichten, tips, tricks (en misstappen) en laten me in hun gedachten duiken terwijl ik mijn eigen bedrijf, As ever, opbouw. Het was ongelooflijk leerzaam, inspirerend… én leuk!,’ aldus Meghan.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post:

Nieuwe samenwerking

Na haar eerdere podcast Archetypes voor Spotify, waarin ze sprak met invloedrijke vrouwen over hun carrière, is de vrouw van prins Harry nu een samenwerking aangegaan met Lemonada Media. Met deze nieuwe podcast wil ze opnieuw krachtige verhalen delen en vrouwelijke ondernemers in de schijnwerpers zetten.

‘With love, Meghan’

Naast haar nieuwe podcast blijft Meghan volop actief in de mediawereld. Binnenkort verschijnt ook haar nieuwe Netflix-kookshow, waarin ze haar passie voor eten en lifestyle deelt. In de serie neemt ze kijkers mee in haar keuken, waar ze niet alleen gerechten bereidt, maar ook de verhalen achter de recepten vertelt. Niet iedereen kan haar show echter waarderen. Bekijk de video hieronder:

