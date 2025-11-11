Meghan Markle grapt over acteerrentree: ‘Voel me een beetje roestig’

Tekst: Denise Delgado

Na jaren weg te zijn geweest uit Hollywood stond Meghan Markle (44) deze week weer op een filmset. De hertogin van Sussex maakte haar acteerrentree voor de film ‘Close Personal Friends’ en dat voelde even onwennig.

Blij om terug te zijn

Volgens een insider grapte Meghan tijdens de opnames dat ze zich ‘een beetje roestig’ voelde. “Ze stelde zich voor als Meghan en kwam heel vriendelijk en ontspannen over,” vertelt de bron aan People. “Ze leek oprecht blij om terug op de set te zijn. Je zag dat ze had geoefend, maar het was duidelijk een grote stap voor haar en ze deed het fantastisch. Haar energie was warm en ze was een plezier om mee te werken.”

Veel aanbiedingen

Volgens andere bronnen betekent de rol veel voor Meghan. “Dit is een groot moment voor haar,” vertelde een iemand eerder aan The Sun. “Ze heeft veel aanbiedingen gekregen, maar deze voelde goed. Het is haar manier om voorzichtig te proeven van het acteren, om te zien hoe het voelt om weer terug op de set te zijn.”

Ook prins Harry zou volledig achter haar staan. “Hij wil vooral dat Meghan doet wat haar gelukkig maakt,” aldus de bron.

Meghan stopte met acteren in 2018, vlak voor haar huwelijk met prins Harry. In hun verlovingsinterview noemde ze dat destijds ‘geen afscheid, maar een nieuw hoofdstuk’. Nu lijkt dat hoofdstuk een verrassend vervolg te krijgen.

